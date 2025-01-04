国内で飼育されている計3頭のラッコのうち唯一のオスだった、マリンワールド海の中道（福岡市東区）のリロ（17歳）が4日朝、死んだ。人間に例えると70〜80代になるという。同館ではラッコプール前に献花台を設けている。ラッコのリロの16歳の誕生祭。大勢の来場者でにぎわった=2023年3月30日、福岡市東区のマリンワールド海の中道、小川裕介撮影同館によると、リロは和歌山県のアドベンチャーワールドで2007年に生まれ、12年に