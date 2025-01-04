日本海側では各地で雪や雨が降るでしょう。あすにかけて冬型の気圧配置が緩むため、大雪のピークは超えつつありますが、積雪の多い地域では、なだれや落雪などに注意が必要です。太平洋側は晴れるところが多いでしょう。気温です。全国的に真冬の寒さとなるでしょう。西日本はきのうより低いところが多く、日中でも10℃前後でしょう。太平洋側は晴れる所でも気温が上がらず、名古屋や東京は9℃の予想です。日中も寒さ対策を万全に