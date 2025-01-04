◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(2025年1月2日往路、3日復路)第101回箱根駅伝のシード権争いは、2日間計217.1キロの戦いの末、わずか“7秒差”での決着となりました。9区終了の鶴見中継所では、8位の東洋大学から、11秒以内に9位の帝京大学、10位の順天堂大学がスタート。シード権ギリギリの10位から21秒差で11位の東京国際大学がタスキ渡しをしました。シード権圏外だった東京国際大学の大村良紀選手(3年)は、前を走る順天堂