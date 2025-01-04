大型犬の感動の成長物語がInstagramで注目を集めています。投稿したのは、Instagramアカウント「reina.ake」の投稿主さん。動画は記事執筆時点で14万9000回再生され「1歳には見えませんでした！」「涙腺が崩壊した…」「破壊王の威力すごそうw」といったコメントが寄せられています。 【動画：『売れ残っていた大型犬』を飼って8ヶ月後…思った以上にすくすく大きく育った『1歳の現在』】 アンディちゃんとの出会い 投稿主であ