エア・バルティックは、夏スケジュールに4,670便の運航を取りやめる。プラット＆ホイットニー製エンジンの整備計画の遅れに伴うもので、エアバスA220-300型機の運航能力が減少する。これにより19路線の運航を取りやめ、21路線は減便となる。影響人数は約67,160名。影響を受ける予約客には、代替便の手配や全額払戻しなどを案内する。一方で、70路線以上の運航は予定通り行う見通しだという。