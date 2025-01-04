お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が2日に自身のアメブロを更新。仕事始めの日に新幹線で遭遇した人物について明かした。この日、山本は「本日1月2日仕事はじめでございまして」と切り出し「朝の新幹線で西へと向かうためホームへ」と説明。新幹線のホームにて、お笑いコンビ・マユリカの中谷とお笑いコンビ・ビスケットブラザーズのきんと遭遇したことを明かした。続けて、新幹線のホームで撮影した中谷ときんとの3ショットを公