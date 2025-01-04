キム・ヘソン獲得でキケ・ヘルナンデスの再契約に暗雲が漂っている(C)Getty Imagesドジャースは現地時間1月3日（日本時間4日）、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた韓国プロ野球の金慧成（キム・ヘソン）と3年総額1250万ドル（約19億6500万円）で契約合意に至ったことを発表した。【動画】貴重な一発！キケ・ヘルナンデスが2ランを放つシーン25歳のキムとの契約により、去就が注目されていた“キケ”ことエンリ