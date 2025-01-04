年末年始をふるさとで過ごした人たちの帰省ラッシュがピークを迎え、金沢駅でも別れを惜しむ家族連れらで混雑しています。JR西日本金沢支社によりますと、北陸新幹線の指定席は、東京方面に向かう「かがやき」と「はくたか」がきょう午前6時半の時点で32本中28本が予約で満席となっています。こうしたなか金沢駅では、スーツケースや土産を手にした帰省客らが家族との別れを惜しんでいました。帰省客らは…「トランプとかして遊ん