女優の伊藤沙莉が４日、自身のＳＮＳを更新し、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを報告した。伊藤はインスタグラムのストーリーズに無地の背景に「おはようございます！発表しました！ｗｈｗｕｗｈｅｉたった数日の話ですが私たちの人生のことなので自ら報告したかったということでした！特に何が変わったとかあまり感じませんが今後とも宜（よろ）しくお願い致します」と文字をのせた。自身のラジオ番組で劇作