米国のバイデン大統領が日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を禁止する命令を出したのは、民主党の支持基盤で高い集票力を持つ労働組合の意向を優先したためとの見方が多い。自らを「史上最も労組寄りの大統領」と呼ぶバイデン氏の政治信条も判断の背景にあるとみられる。２０２３年１２月に日鉄が買収計画を発表した直後、全米鉄鋼労働組合（ＵＳＷ）は雇用不安や安全保障への悪影響を理由に反対を表明。これを受