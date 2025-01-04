俳優の関水渚が、主演を務めるテレ東系ドラマ24『家政婦クロミは腐った家族を許さない』(10日スタート毎週金曜深0：12〜)の放送に先立ち、昨年12月21日に都内で取材に応じた。【写真】美を追求する敏腕社長役を務める藤原紀香原作は、『極限夫婦』の作者・きづきあきら＋サトウナンキが描く、現在連載中の同名の電子漫画。問題だらけの灰原家に仕えることになった家政婦・黒見白華(関水)が、常識も倫理も超えた危険な手段