1月3日、帯広競馬場で行われた11R・天馬賞（BG1・5歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、タカラキングダム（牡5・ばんえい・村上慎一）が勝利した。2着に2番人気のマルホンリョウユウ（牡5・ばんえい・金田勇）、3着にジェイホース（牡5・ばんえい・松井浩文）が入った。勝ちタイムは1:34.1（馬場水分1.9％）。サクラヤマトを先頭に各馬第一障害を越えていくが、道中は先頭が変わり積極的にレースを引っ張るのはクリス