1月5日（日）に行われる第74回中山金杯（G3）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。アドマイヤビルゴ馬体重：448前走馬体重：444友道康夫・栗東アルナシーム馬体重：462前走馬体重：450橋口慎介・栗東エアファンディタ馬体重：470前走馬体重：466池添学・栗東カラテ馬体重：550前走馬体重：530音無秀孝・栗東カレンシュトラウス馬体重：534前走馬体重：524平田修・栗東ギャラクシーナイト馬体重：516前走馬体重：504菊沢