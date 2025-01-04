1月5日（日）に行われる第63回京都金杯（G3）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。アスクコンナモンダ馬体重：462前走馬体重：460中内田充正・栗東ウォーターリヒト馬体重：476前走馬体重：466河内洋・栗東オーキッドロマンス馬体重：494前走馬体重：490手塚貴久・美浦コナコースト馬体重：486前走馬体重：472清水久詞・栗東コレペティトール馬体重：498前走馬体重：484中竹和也・栗東ゴールデンシロップ馬体重：558前