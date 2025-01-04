学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる穴埋めクイズをご紹介します！「◯ん◯ー」に当てはまる文字は？意外と難しいこのクイズ。上記の空白に文字を入れると、馴染みのある単語が完成します。ヒントは、車の表面にある部品です。あなたはどんな文字が入るかわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ばんぱ