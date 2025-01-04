ムン・ガビの元恋人でモデル兼ラッパーのJIMMY PAIGE（パク・ソンジン）が俳優のチョン・ウソンを非難したと話題になっている。【関連】チョン・ウソンの子を「極秘出産」した16歳下美人モデルのムン・ガビとは？12月31日、パク・ソンジンは自身のシングル曲『Yellow Niki Lauda』をリリースした。同曲には「ひどく腹が立った状態で顔にわが子をはき出す」「僕は絶対に慈悲を施さない」「お前は難民を受け入れろ」などの歌詞が盛り