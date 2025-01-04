元モーニング娘。の後藤真希（39）のめいで、千葉・八街市議会議員・後藤祐樹氏（38）の長女・芹澤もあ（18）が2日にInstagramを更新。最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】話題を集めたグラビアショット7人組アイドルグループ『ukka』のメンバーでもある芹澤。2024年3月に高校を卒業。4月には黒髪から金髪にイメージチェンジした姿を公開し「ゴマキに似ててびっくりした」「かわいい！ゴマキに似てる