女優の伊藤沙莉が４日、インターネットラジオ番組「伊藤沙莉のｓａｉｒｅｅｋｃｈａｎｎｅｌ」で、１８歳年上の劇作家・蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。伊藤は番組冒頭で「突然ですが、本日はこの番組を愛する、いつも伊藤沙莉を応援してくださっているサイリークの皆さまにお伝えしたいことがありまして、この場をお借りして」と前置き。「私、伊藤沙莉は、かねてよりお付き合いさせていただいておりました作演、劇作