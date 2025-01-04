ドジャースの山本由伸投手が３日（日本時間４日）、ロサンゼルス統一学区の公式Ｘ（旧ツイッター）に登場。新学期を迎える子どもたちにメッセージを送った。「学生の皆さん、春学期は１月６日から始まります。素晴らしい学期を一緒に過ごしましょう。ドジャースの山本由伸投手が皆サンを応援します」としたＸの投稿に、ユニホーム姿の山本が。日本語で「ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸です。新学年がまた始まりましたね。