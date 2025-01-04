YouTubeやSpotifyで活躍するマルチタレント・佐伯ポインティさんのもとには、人生にまつわるさまざまなお悩みやコメントが多く寄せられるそう。色々な人のエピソードやお悩みを聞くのが大好きだというポインティさんは、リスナーの相談に対し「ポインティならこうするね！」と明るく回答しています。そこで今回は、ポインティさんのポッドキャスト番組「佐伯ポインティの生き放題ラジオ！」を書籍化した『おいでよ ポインティの相