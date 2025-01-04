三嶋一輝はプロ11年目はわずか7登板で防御率5.14DeNAは2024年、リーグ3位ながら“下剋上”を成し遂げ26年ぶりの日本一に立った。しかしそこには、かつての主戦ながら苦しんだ選手たちも。ここでは2025年に復活が期待される選手を挙げる。プロ11年目だった三嶋一輝投手は、わずか7登板で防御率5.14と苦しんだ。2019年には71試合に登板し、2018年から4年連続40試合以上登板を果たして守護神も務めたが、2022年に国指定の難病「黄