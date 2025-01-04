お正月の定番といえば“お餅”ですよね。お雑煮や焼き餅など食べ方はいろいろありますが、ちょっと飽きてきてしまうもの。そこで今回は、テレビ朝日系で放映されている『家事ヤロウ！！！』で紹介されたアレンジレシピに挑戦！「揚げ餅 のりしお＆コンポタ」を作ってみました。（取材・文・写真＝西門香央里）【写真で解説】「揚げ餅 のりしお＆コンポタ」の作り方■調理時間15分今回紹介する「揚げ餅 のりしお＆コンポタ」