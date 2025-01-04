FC町田ゼルビアは4日、ガンバ大阪の日本代表GK谷晃生(24)の完全移籍加入を発表した。谷は大阪府出身で、G大阪の下部組織から2018年にトップチームへ昇格。2020年からは湘南ベルマーレへ期限付き移籍し、2021年の東京オリンピック(五輪)では世代別代表の守護神を務めた。2023年はG大阪に復帰するも、2023年8月にベルギー2部のFCVデンデルEHへ期限付き移籍。初の欧州挑戦は公式戦2試合のプレーにとどまった。2024年は町田への期限付