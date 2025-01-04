「不仲説もあった…」けど、ガッツリ手を組む姿にファンは…俳優の柳葉敏郎が自身のインスタグラムを更新し、旧知のバディとオフで2ショットを公開。ファンからは驚きとともに、喜びの声が上がっている。柳葉「久々の再会！」と題し、俳優･織田裕二との2ショットを披露。撮影現場と思われる場所でクランクアップらしき花束を持った織田とガッツリと手を組む2枚の写真を投稿した。最後には「感謝‼️」と想いを綴っ