清水エスパルスの反町康治GMも大きな期待を寄せている。「FCスパルタク・ヴァルナ（ブルガリア）からアフメド・アフメドフ選手が完全移籍にて加入することが決まりました。現ブルガリア代表でもあるアフメドフ選手は、ゴール感覚に優れているのはもちろんのこと、前線で起点になるプレー、ドリブルでの強引な突破、スペースへ走ってのチャンスメイク、トランジションの速さなど、チームが求めるタスクをしっかりこなす力を兼ね備