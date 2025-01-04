静岡県静岡市できょう700人以上の子どもたちが参加する書き初め大会が行われました。 【写真を見る】静岡市で700人以上が集い書初めに挑む 学年ごとの題材に挑む ●音UP）会場ノイズ 「席書開始！」 今年で77回目を迎えた「静岡地区書き初め展」の席書大会には一次審査を通過した幼児から高校生までの729人が参加しました。 制限時間は40分で、与えられた半紙は3枚、「晴れた空」「理想を追う」など学年ごとに決められた題材