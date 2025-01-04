呉市の住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この家に住む８０代の女性と連絡がとれないということです。 ４日午前６時ごろ、呉市押込で「火災警報機が鳴り、煙とにおいがする」と付近の住民から消防に通報がありました。 消防車７台が出動し火は約１時間５０分後に消し止められましたが２階建ての住宅の１部が焼け、１階部分から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この家に１人で住む８０代