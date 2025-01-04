健康的に生活できる期間を示す「健康寿命」の結果が公表され、静岡県は男女ともに全国で最も長くなり1位となりました。 【動画】「健康寿命」静岡県が全国1位 県担当課 豊富な地場食材や温暖な気候などが要因とみる 「健康寿命」は健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間で、厚生労働省が3年ごとに調査しています。 2022年の静岡県の健康寿命は▼女性が76.68歳（全国平均75.45）▼男性が73.75歳（全国平均72