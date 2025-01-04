名古屋市中区の「風流居酒屋 有紀(ゆき)」は、絶品のどてめしランチが1コイン500円で食べられる人気の老舗居酒屋です。令和の時代にランチを格安で提供するのは、地元やお客さんへの感謝の気持ちでした。 ■味がたっぷりしみ込んだ「どてめしランチ」一番人気もワンコイン 中区大須の「大須観音」からすぐ近くのところにある「風流居酒屋 有紀」は、1969年（昭和44年）に創業した老舗です。 店内は8席でこ