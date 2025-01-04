４日、年末年始をふるさとなどで過ごした人のＵターンラッシュがピークを迎えています。 ＪＲ広島駅の新幹線ホームでは大きな荷物を持った人や、年末年始を一緒に過ごした家族を見送る人たちの姿が多く見られました。 埼玉に帰る人「宮島に行った。楽しかった」 東京に帰る人「いとこがみんな集まれたので久しぶりで良かった」 兵庫に帰る人「ゆっくりさせてもらった。毎日お酒飲んで」 ＪＲ西日本によりま