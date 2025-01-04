2025年1月3日夜、助手席に乗っていた知人女性に対し、胸倉を掴んで押すなどの暴行を加えてけがをさせた疑いで、暴力団組員の男が逮捕されました。 傷害の疑いで緊急逮捕されたのは、静岡県富士市増川新町に住む指定暴力団六代目山口組六代目清水一家の組員の男（41）です。 警察によりますと、男は2025年1月3日午後8時頃、沼津市内で、乗用車の助手席に乗っていた20代の知人女性と口論となり、胸倉を掴み押すなどの暴行を加え、