伊藤沙莉さん、蓬莱竜太さん俳優の伊藤沙莉さん（30）が、劇作家・演出家の蓬莱竜太さん（48）と昨年末に結婚したと、所属事務所が4日、明らかにした。伊藤さんは同日配信した音声コンテンツ番組で結婚を報告。蓬莱さんの作品が好きだったことが2人の出会いのきっかけで「今後も温かく見守っていただけたらうれしいです」と話した。伊藤さんは千葉県出身で、2024年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」で主演。年末の第75回NHK紅白