放送作家の野々村友紀子氏（50）が4日、フジテレビ「日本のパパVS世界のママ ワールドメオトーク」に出演。食器洗いなどをしない出演者のお笑いトリオ・パンサー尾形貴弘（47）に説教した。世界のママと日本のパパが家事・子育て・お金をテーマに大激論する同番組。飲食店でのアルバイト経験がある尾形は料理に自信があり、特製カレーを家族にふるまうことも。「魚介と手羽から取ったスープ」「白ワインで魚介を温める」とこ