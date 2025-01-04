歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムで新年の抱負を綴りました。 【写真を見る】【浜崎あゆみ】新年の抱負は「怯むことなく更に沢山のショーを」フォロワーからエール「最後の日まで応援する」浜崎さんは「改めまして、明けましておめでとう御座います」と新年の挨拶。昨年について「47都道府県ツアー後半戦から始まり、a-nation、TAツアー、アジアツアー、カウントダウンLIVE」「ビックリなほどのステージ量」と振り