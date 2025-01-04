元NMB48でタレントの島田玲奈（31）が3日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。女優の伊藤沙莉が脚本家の蓬莱竜太氏と昨年末に結婚、ネットラジオで報告島田は夫の顔を花束で隠したツーショット写真を投稿。「私事ですがこの度、一般男性の方と入籍致しました事をここにご報告させていただきます」と報告した。夫については「私と同じく日々を楽しむことに貪欲で、毎日一緒に大笑いできて、親友のようでありライバルの