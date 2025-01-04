寒気の影響を受け4日の新潟県内は冷え込みが強まり、大雪への注意が必要です。4日朝の最低気温は津南町でー4.4℃、新潟市中央区でー0.3℃などとなり、今シーズン最も低くなった地点もありました。日中の最高気温は長岡市や上越市で3℃、新潟市で6℃などと予想されています。山沿いを中心に雪が降っていて、新潟地方気象台は上・中越で4日夜遅くまで大雪への注意を呼びかけています。