新潟県佐渡市で3日、新年の恒例行事となっている寒中水泳が行われ、参加者が新年の決意を新たにしていました。佐渡市の佐和田海岸で行われたのは真冬の海を泳ぐ寒中水泳です。毎年トライアスロンの大会会場になっている佐渡市。その愛好者達が、心と体を鍛えるとともに新年の決意を新たにする場として、例年この時期に寒中水泳が行われています。今年は最低気温0.6℃の厳しい寒さの中、男女7人が集まり真冬の海に挑戦していました