格闘家魔裟斗（45）と妻矢沢心（43）が4日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（午前10時25分）に出演。子どもが同じ幼稚園で保護者として番組MCの藤本美貴（39）と夫庄司智春（49）と交流があり、テレビ番組とは違う普段の藤本について語った。魔裟斗は、庄司に向かって「庄司さん、幼稚園と全然違うじゃないですか」とツッコミを入れると、庄司は「僕、なんか違います、幼稚園の時と？」とおどおどしながら魔裟斗に質問。魔裟