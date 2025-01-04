女優の伊藤沙莉（３０）が４日、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組「ｓａｉｒｅｅｋｃｈａｎｎｅｌ」で、劇作家の蓬莱竜太氏（４８）と結婚したことを発表した。伊藤は「私、伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいていました作演、劇作家の蓬莱竜太さんと結婚することにしました！結婚しました！」と明るく発表。続けて「昨年、ギリギリになりましたけど籍を入れさせていただきました」と明かし「このラジオ