ドイツ２部マクデブルクの元日本代表ＭＦ伊藤達哉（２７）が、自身初となるＪリーグでのプレーを選択する見通しとなった。Ｊ１柏の下部組織出身の伊藤は、Ｊクラブのトップチームでプレーせず、ハンブルガーＳＶ（ドイツ）、シントトロイデン（ベルギー）を経て、マクデブルク入り。途中出場がメインになっていたが、出場機会を減らしていた。そんな中、マクデブルクのスポーツディレクターを務めるオトマール・ショルク氏は