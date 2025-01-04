タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が４日、放送された。この日のゲストは元格闘家の魔裟斗とタレント・矢沢心夫妻。魔裟斗家のカレーをともに調理しながらトークを繰り広げた。矢沢はカレーにブイヨン、マンゴーチャツネなど多種のペースト調味料を入れるという。中でも数種類の香草類をまとめ