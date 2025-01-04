年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュが始まっています。 鹿児島中央駅では、スーツケースやお土産などを手にした人たちで朝から混雑しています。 JR九州によりますと、九州新幹線のUターンラッシュは4日がピークで、日中の列車はほぼ満席だということです。 （夫が仕事で長崎へ）「チョコレートでなんとか。自分も少し寂しい」 （福岡に帰る学生）「（鹿児島は）ずっと