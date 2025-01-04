3カ月連続で欧州3路線を開設 人も物もスムーズに動ける世界を ─国際社会では分断・対立が懸念される中でもインバウンドは活況です。2024年の航空業界をANAホールディングス会長の片野坂真哉さんはどう分析しますか。 片野坂コロナ禍の3年前は非常に苦しかったのですが、今は景色が変わっています。特に国際線はインバウンドもアウトバウンドもビジネスが堅調です。日本企業のグローバル化やIR（