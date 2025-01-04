民族衣装のファッションショーで過ごす新年の夜貴州省【新華社貴陽1月4日】中国貴州省貴陽市の観光スポット、文昌閣近くで1日に開かれた野外音楽イベントで、「『村T』の夕べ」と題した民族衣装のファッションショーが行われ、集まった観客を魅了した。「村T」は「貴州省和美郷村無形文化遺産民族衣装Tステージショー」の略称。地元のデザイナーの発案で、少数民族の伝統衣装と日常生活の様子を伝える斬新な舞台パフォーマン