出産は命がけ。だからこそ家族からは心強いサポートがほしいのに、そんな大変な場でむしろ無神経すぎる言動を繰り広げる旦那さんや義家族もいますよね。もうそれだけでゲンナリしてしまいそうですが、思わぬ救いの手が差し伸べられることも！今回はそんな、無神経な発言をする義母を助産師さんが撃退した話をご紹介します。息子自慢を繰り広げる義母「初めての出産、陣痛が何時間もかかり、もう死ぬ思いでした。そこへ義母がさっ