Ｂリーグの千葉Ｊが４日、世代ナンバーワンプレーヤーと称される瀬川琉久（京都・東山高３年）が特別指定選手として新加入することを発表した。背番号は５番。身長１８４センチのポイントガード。東山高の司令塔として昨夏のインターハイでは優勝し、同年のウインターカップは４強。藤枝明誠（静岡）と対戦した準々決勝では、４０得点、１６リバウンドを挙げるなど大活躍した。また昨年には日本代表合宿にも招集されている。