西武・武内夏暉投手（23）が3日、地元福岡県・北九州市の日峯神社へ初詣に訪れ、プロ2年目の活躍を誓った。昨季のルーキーイヤーでは、プロ初先発となった4月3日のオリックス戦で7回1安打無失点の好投をみせ、初登板でプロ初勝利。21試合に登板し規定投球回に到達、10勝6敗、防御率2.17（リーグ2位）。パ・リーグの新人王を獲得した。「年末年始は地元で家族団らん、ゆっくりと過ごせた」とシーズン中には中々会えない家族との時間