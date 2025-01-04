JR東日本千葉支社は2025年3月15日にダイヤ改正を実施。特急「成田エクスプレス」の千葉駅停車を拡大します。成田エクスプレス（Narita Express、N’EX）は、新宿駅・大船駅（神奈川県鎌倉市）と成田空港を東京駅経由で結ぶ空港特急。使用車両は259系。今回のダイヤ改正では、千葉駅と都心方面や成田空港への利便性向上を図り、夕夜間帯に千葉駅に停車する列車を拡大します。対象列車は、新宿始発成田空港方面行の「成田エクスプレ