メンフィス・グリズリーズは1月4日（現地時間1月3日）に行われるサクラメント・キングス戦に向けたメンバーのステータスを公開。グリズリーズと2way契約を結ぶ河村勇輝は引き続き欠場することとなった。 河村は、12月30日のオクラホマシティ・サンダー戦で右肩を負傷。1月1日のフェニックス・サンズ戦より故障者リスト入りし、同試合を欠場していた。 2試合連続で欠場することとなった