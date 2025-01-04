湘南ベルマーレは4日、FWルイス・フェリッピ(31)と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。ルイス・フェリッピは昨年8月に加入。J1リーグ戦で4試合に出場した。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「今年はキャンプからしっかりトレーニングに取り組み、自分の持っている力を発揮して試合でチームに貢献できるように頑張ります。サポーターの皆さんの後押しは間違いなく必要です。今年も熱い応援をよろしくお願